Зеленский, во время визита в Одессу 31 мая, посетил и наградил военных в госпитале (видео)

Вчера, 30 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетил военных в госпитале, где они лечатся после полученных ранений на фронте.

Президент посетил бойцов, раненых во время боев с российскими оккупантами, в том числе на Бахмутском направлении. Также вручил государственные награды бойцам и военным медикам.

Раненым военнослужащим Зеленский вручил ордена «За мужество» III степени. Также государственные награды получили медики госпиталя, спасающие украинских защитников.

«Это награды от государства за ваше служение. За то, что ставите на ноги тяжелораненых героических людей. И вы – такие же наши герои. Хочу поблагодарить вас от всего сердца за то, что у вас золотые руки. Спасибо за выдержку и вашу выдающуюся профессию «, – сказал президент.

Напомним, что вчера, во время своего визита в Одесскую область, Зеленский назначил нового руководителя Одесской ОВА и провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов Одесской области по актуальной ситуации в регионе.

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