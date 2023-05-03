Сотрудник “Одесской Жизни” получил две боевые награды

Андрей Горин, автор нашего издания, сейчас защищает всех нас на фронте. Недавно стало известно, что коллега получил сразу две боевые награды.

Об этом он сообщил на свой страничке в соцсети Facebook.

Одной из наград — Стальным крестом, Андрея наградил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Второй — медалью За ранение ( За жертву крови в боях за свободу Украины), министр обороны Украины Алексей Резников.

“У меня сегодня суперкомбо.

Получил Стальной крест от главнокомандующего Залужным и медаль За ранение от министра обороны Резникова.

На оборотной стороне медали написано: За жертву крови в боях за свободу Украины.

Что здесь можно сказать? Служу украинскому народу!”, — написал в своем посте Андрей Горин.

Как видно из списка наград, наш коллега был ранен в бою, также доводилось ему бывать и под сильными обстрелами, во время одного из которых сильно пострадал фронтовой автомобиль нашего защитника.

Весь коллектив информационного агентства «Центр Media», частью которого является “Одесская Жизнь”, поздравляет Андрея Горина с заслуженными наградами. Мы гордимся им, желаем скорейшей победы и ждем возвращения домой живым и здоровым.

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