Одессу посетил Президент Украины Владимир Зеленский (фото, видео)

Одессу посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Он представил нового главу Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера. Об этом 31 мая 2023 сообщили в Офисе Президента.

В Одессе президент провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов Одесской области по актуальной ситуации в регионе.

В начале совещания Глава государства представил нового председателя Одесской ОВА Олега Кипера.

Обращаясь к новому руководителю ОВА, Президент подчеркнул, что работа в Одесской области очень ответственная.

Это приоритетный регион нашего независимого государства. Думаю, что с точки зрения вашего опыта прекрасно понимаете свои задачи. Это координация всех институтов в военное время. Особенно – всех органов власти, правоохранительных органов, местных властей. Очень важно контактировать с нашими военными, командующими, –

сказал Владимир Зеленский.

По словам главы государства, отдельный приоритет – безопасность на море, потому что необходимо обеспечить работу зернового коридора, который является фундаментальным для экономики Украины.

В ходе совещания Президент заслушал доклады командующего ОСУВ «Одесса» Эдуарда Москалева об оперативной обстановке в зоне ответственности ОК «Юг» и готовности воинских частей и подразделений к выполнению задач по назначению. Командующий Военно-Морскими силами Украины Алексей Неежпапа проинформировал об актуальной ситуации в зоне ответственности ВМС.

Владимир Зеленский также заслушал информацию соответствующих руководителей о состоянии обеспечения жизнедеятельности Одесской области и Одессы, оперативной и криминогенной обстановке в регионе.

Президент отметил работу областного управления Службы безопасности Украины по противодействию разведывательно-взрывной деятельности врага.

Участники мероприятия обсудили восстановление экономики области, понесшей потери в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры, и обеспечение ее стабильного функционирования, перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения.

Особое внимание было уделено социальным вопросам, в частности, обеспечению потребностей внутренне перемещенных лиц. Отдельно остановились на функционировании сферы здравоохранения с акцентом на важности реабилитации военных.

Напомним, наше издание еще в середине мая сообщали, что именно Олега Кипера должны утвердить в должности главу Одесской ОВА.

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Фото и видео: Сайт Президента Украины