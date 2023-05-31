Новости Одессы и Одесской области

Одессу посетил Президент Украины Владимир Зеленский (фото, видео)

Одессу посетил Президент Украины Владимир Зеленский (фото, видео)

Одессу посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Он представил нового главу Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера. Об этом 31 мая 2023 сообщили в Офисе Президента.

В Одессе президент провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов Одесской области по актуальной ситуации в регионе.

зеленский

В начале совещания Глава государства представил нового председателя Одесской ОВА Олега Кипера.

Обращаясь к новому руководителю ОВА, Президент подчеркнул, что работа в Одесской области очень ответственная.

Это приоритетный регион нашего независимого государства. Думаю, что с точки зрения вашего опыта прекрасно понимаете свои задачи. Это координация всех институтов в военное время. Особенно – всех органов власти, правоохранительных органов, местных властей. Очень важно контактировать с нашими военными, командующими, –

сказал Владимир Зеленский.

По словам главы государства, отдельный приоритет – безопасность на море, потому что необходимо обеспечить работу зернового коридора, который является фундаментальным для экономики Украины.

В ходе совещания Президент заслушал доклады командующего ОСУВ «Одесса» Эдуарда Москалева об оперативной обстановке в зоне ответственности ОК «Юг» и готовности воинских частей и подразделений к выполнению задач по назначению. Командующий Военно-Морскими силами Украины Алексей Неежпапа проинформировал об актуальной ситуации в зоне ответственности ВМС.

зеленський

Владимир Зеленский также заслушал информацию соответствующих руководителей о состоянии обеспечения жизнедеятельности Одесской области и Одессы, оперативной и криминогенной обстановке в регионе.

Президент отметил работу областного управления Службы безопасности Украины по противодействию разведывательно-взрывной деятельности врага.

Участники мероприятия обсудили восстановление экономики области, понесшей потери в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры, и обеспечение ее стабильного функционирования, перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения.

Особое внимание было уделено социальным вопросам, в частности, обеспечению потребностей внутренне перемещенных лиц. Отдельно остановились на функционировании сферы здравоохранения с акцентом на важности реабилитации военных.

Напомним, наше издание еще в середине мая сообщали, что именно Олега Кипера должны утвердить в должности главу Одесской ОВА.

Читайте также, что у жены нового руководителя Одесской ОВА есть российское гражданство.

Фото и видео: Сайт Президента Украины

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить