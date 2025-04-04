По предварительной информации, в результате удара в Кривом Роге погибло 14 человек, среди них шестеро детей. Причиной большого количества жертв среди несовершеннолетних стала близость детской площадки к эпицентру взрыва.

Удар пришелся на жилую застройку, в результате чего повреждены несколько многоэтажек, произошли пожары. Спасатели работают на месте событий.

Посмотреть видео с места событий можно в нашем Телеграмм-канале.

По предварительной версии, обстрел был осуществлен с помощью ракеты типа «Искандер» с кассетной боевой частью. В сети распространяются фотографии повреждений, в частности видны остатки детской площадки вблизи разрушенных зданий.

Местные власти и медицинские службы предупреждают, что количество пострадавших может возрасти из-за тяжелого состояния некоторых раненых.