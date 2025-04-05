Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

«Усі обласні центри України, великі й малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом. На знак солідарності з постраждалими та їхніми родинами завтра в громадах буде оголошено День жалоби. Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода прапори в містах будуть приспущені, і звучатиме тиша», – написав чиновник у своєму Телеграм-каналі.

Кулеба нагадав, що в результаті удару балістичною ракетою і «шахедами» (додатковий удар дронами було завдано по місту ввечері того ж дня) загинуло 19 осіб, ще 74 людини постраждали. Агресор забрав життя 9 дітей.

«Росія воює з українськими містами, житловими будинками, лікарнями та дитячими майданчиками. Руйнує долі, забирає життя, вбиває дітей», – підсумував віцепрем’єр-міністр з відновлення України.

Зазначимо, що інформація від одеської мерії щодо ймовірної скасування розважальних заходів, запланованих на завтрашній день, на момент публікації цієї новини не надходила.

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