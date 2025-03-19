Как сообщили в одесской мэрии, профилактическая акция организована при поддержке Департамента здравоохранения Одесского горсовета и Одесского городского центра здоровья.

В этот день все желающие взрослые и дети могут бесплатно пройти профилактическое обследование у врачей-офтальмологов.

Чтобы пройти бесплатный профилактический офтальмологический осмотр, следует обращаться в медучреждения по таким адресам:

Для взрослых

Консультативно-диагностический центр №6

ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, 5-й этаж, кабинет №513, с 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00.

Консультативно-диагностический центр №20

ул. Левитана, 62, 5-й этаж, кабинет № 562 — с 10:00 до 13:30 и с 14:00 до 19:00; кабинет № 564 – с 14:00 до 19:00.

Консультативно-диагностический центр №29

ул. Академика Заболотного, 32а, 3-й этаж, кабинет № 26 — с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00; кабинет № 27 – с 8:00 до 13:00.

Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностические отделения

ул. Болгарская, 38, 5-й этаж, кабинет №505, с 8:00 до 14:00;

ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, кабинет №8, с 8:00 до 11:00;

ул. Житомирская, 2, 3-й этаж, кабинет №318, с 8:00 до 14:00.

Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника

ул. Троицкая, 38, 3-й этаж, кабинет №57, с 9:00 до 13:00.

Городская больница №8

Фонтанская дорога, 110, поликлиническое отделение, 2-й этаж, кабинет №201, с 9:00 до 13:00.

Городская клиническая больница №10

ул. Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 61а, 2-й этаж диагностически консультативного центра №1, кабинет №8, с 9:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00.

Для детей

Детская городская поликлиника №1

ул. Праведников мира, 36, 2-й этаж, с 13:00 до 18:00.

Детская городская поликлиника №2

ул. Владислава Бувалкина (Генерала Бочарова), 59, 2-й этаж, кабинет №224, с 9:00 до 14:00.

Детская городская поликлиника №3

ул. Еврейская, 11, 2-й этаж, кабинет №35, с 8:00 до 15:00.

Детская городская поликлиника №4

ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26, 3-й этаж, кабинет №303, с 9:00 до 15:00.

Детская городская поликлиника №5

ул. Евгения Танцуры (Генерала Петрова), 80, 3-й этаж, кабинет №34, с 9:00 до 15:00.

Детская городская поликлиника №7

ул. Старопортофранковская, 46, 2-й этаж, кабинет №18, с 14:00 до 17:00.

Детский консультативно-диагностический центр им. академика Б.Я. Резника

ул. Всеволода Змиенко (Дворянская), 10, 1-й этаж, кабинет №2, с 9:00 до 17:00.

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