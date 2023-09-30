Зрение с возрастом ухудшается: три простых совета для поддержания здоровья глаз

С возрастом зрение слабеет. Почему эти изменения неизбежны, и зачем после 50 лет необходимо ежегодное обследование глаз, «Одесской жизни» рассказала врач-офтальмолог высшей категории Елена Парамончик.

Что значит «возрастные изменения глаз»

С возрастом все системы и органы человеческого организма закономерно изнашиваются и начинают хуже справляться со своими функциями. Естественный процесс старения затрагивает и структуры глаза, в которых уже с 40 лет начинают происходить микроизменения, влияющие на четкость и остроту зрения.

В то же время офтальмологи разделяют процессы, связанные с физиологическим старением организма, и заболевания глаз, которые характерны для пациентов пожилого возраста. Ведь если возрастные изменения глаз обычно не опасны и отчасти корректируются простыми способами и мерами профилактики, то офтальмологические заболевания могут привести к полной потере зрения и требуют постоянного контроля и серьезного лечения глаз вплоть до хирургического вмешательства.

Какие изменения зрения неизбежны с возрастом

Вот какие возрастные изменения неизбежно происходят с нашими глазами:

хрусталик уплотняется, теряет свою прежнюю эластичность и способность преломлять свет правильно — это основная причина развития возрастной дальнозоркости, из-за которой становится трудно читать и четко видеть мелкие предметы на близком расстоянии;

зрачки уменьшаются из-за того, что ослабевают мышцы, отвечающие за их размер, — в результате человеку требуется больше освещения для комфортного чтения, а глаза начинают хуже адаптироваться при выходе из темного помещения на свет;

каждые 10 лет человек теряет 1-3 градуса периферического зрения, поэтому с годами угол обзора становится существенно меньше;

развивается синдром сухого глаза, проявляющегося жжением, зудом и покраснением глаз, иногда — нечеткостью зрения;

восприятие яркости и контрастности ухудшается — с возрастом уменьшается количество клеток сетчатки, отвечающих за цветовое восприятие;

стекловидное тело отслаивается — это вызывает безвредные «мушки» или вспышки света и пятна перед глазами.

Когда стоит начать лечение зрения

К основным заболеваниям глаз, которые потенциально могут возникнуть в любом возрасте, но обычно характерны для людей старшего возраста, относятся катаракта, глаукома, макулодистрофия и диабетическая ретинопатия.

Эти патологии имеют различные симптомы, зачастую совпадающие с возрастными изменениями глаз. Поэтому, чтобы не пропустить начало опасного заболевания, после сорока лет важно ежегодно посещать офтальмолога и проходить комплексную диагностику зрения даже без особых жалоб на самочувствие.

Самостоятельная профилактика для глаз

Поддержать здоровье глаз и свести к минимуму дискомфорт от возрастных изменений помогут следующие меры:

не забывайте об увлажнении глаз: полезно делать компрессы на закрытые веки из ватных дисков, смоченных в теплой воде;

защищайте глаза от ультрафиолета, даже зимой в солнечную погоду носите солнцезащитные очки;

питайтесь сбалансировано: к наиболее полезным «офтальмологическим» продуктам относятся тыква, морковь, абрикосы, черника, яйца, говяжья печень, болгарский перец.

Простая разминка для глаз

быстро поморгайте в течение минуты, но без перенапряжения век;

поводите глазами вверх и вниз; затем вправо-влево; наконец, по диагонали. Делайте упражнения, не меняя положения головы, по 10 раз в каждом направлении;

сядьте, расслабьтесь, потрите ладони друг о друга и плотно прикройте ими закрытые глаза, добившись эффекта полной темноты. Проведите в таком положении 5 минут.

Ирина Кадченко

Читайте также: Размытое зрение по утрам: в чем причина и как избавиться от проблемы