Як повідомили в одеській мерії, профілактична акція організована за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міськради та Одеського міського центру здоров’я.

У цей день усі охочі дорослі та діти можуть безкоштовно пройти профілактичне обстеження у лікарів-офтальмологів.

Щоб пройти безкоштовний профілактичний офтальмологічний огляд, слід звертатися до медичних установ за такими адресами:

Для дорослих

Консультативно-діагностичний центр №6

вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а, 5-й поверх, кабінет №513, з 8:00 до 10:00 та з 17:00 до 19:00.

Консультативно-діагностичний центр №20

вул. Левітана, 62, 5-й поверх, кабінет №562 – з 10:00 до 13:30 та з 14:00 до 19:00; кабінет №564 – з 14:00 до 19:00.

Консультативно-діагностичний центр №29

вул. Академіка Заболотного, 32а, 3-й поверх, кабінет №26 – з 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 16:00; кабінет №27 – з 8:00 до 13:00.

Міська клінічна лікарня №1, консультативно-діагностичні відділення

вул. Болгарська, 38, 5-й поверх, кабінет №505, з 8:00 до 14:00;

вул. Івана та Юрія Лип, 1, 1-й поверх, кабінет №8, з 8:00 до 11:00;

вул. Житомирська, 2, 3-й поверх, кабінет №318, з 8:00 до 14:00.

Міська лікарня №5, консультативно-діагностична поліклініка

вул. Троїцька, 38, 3-й поверх, кабінет №57, з 9:00 до 13:00.

Міська лікарня №8

Фонтанська дорога, 110, поліклінічне відділення, 2-й поверх, кабінет №201, з 9:00 до 13:00.

Міська клінічна лікарня №10

вул. Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 61а, 2-й поверх діагностичного консультативного центру №1, кабінет №8, з 9:00 до 12:00 та з 15:00 до 17:00.

Для дітей

Дитяча міська поліклініка №1

вул. Праведників світу, 36, 2-й поверх, з 13:00 до 18:00.

Дитяча міська поліклініка №2

вул. Владислава Бувалкіна (Генерала Бочарова), 59, 2-й поверх, кабінет №224, з 9:00 до 14:00.

Дитяча міська поліклініка №3

вул. Єврейська, 11, 2-й поверх, кабінет №35, з 8:00 до 15:00.

Дитяча міська поліклініка №4

вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26, 3-й поверх, кабінет №303, з 9:00 до 15:00.

Дитяча міська поліклініка №5

вул. Євгена Танцюри (Генерала Петрова), 80, 3-й поверх, кабінет №34, з 9:00 до 15:00.

Дитяча міська поліклініка №7

вул. Старопортофранківська, 46, 2-й поверх, кабінет №18, з 14:00 до 17:00.

Дитячий консультативно-діагностичний центр ім. академіка Б.Я. Рєзніка

вул. Всеволода Змієнка (Дворянська), 10, 1-й поверх, кабінет №2, з 9:00 до 17:00.

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