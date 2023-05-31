1 июня в Одесской области простятся с еще одним погибшим героем

Во время выполнения боевого задания в Луганской области 27 мая погиб защитник из Одесской области Максим Дивизинюк.
Максим погиб в Луганской области во время выполнения боевого задания. Ему было всего 32 года, сообщают в Раздельнянской громаде.
Прощание с героем состоится завтра, 1 июня. В 10:30 военного будут встречать при въезде в город Раздельный (возле стелы).
Всех неравнодушных граждан приглашают почтить военнослужащего, создав живой коридор почета.
Чин отпева состоится в 11:30 на площади возле Раздельнянского дворца культуры, а погребение — на кладбище села Владимировка.
Каждый день на фронте гибнут украинские защитники. Каждый день Украина прощается со своими славными сыновьями. Раньше мы писали, что погиб на фронте многодетный отец.
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