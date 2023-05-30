Новости Одессы и Одесской области

На фронте погиб многодетный отец из Одесской области

На фронте погиб многодетный отец из Одесской области

Под Бахмутом, защищая родину, героически погиб уроженец Сергеевки Одесской области Александр Петрович Тимохин. 

Александр погиб 25 мая. Он служил в разведке. И в тот день пошел на задание первым и попал под яростный обстрел, рассказывают его сослуживцы.

С началом полномасштабного вторжения россии, Александр и его старший брат Сергей пошли освобождать страну от оккупантов. Оба были направлены под Бахмут, но по разные стороны города.

Александр воспитывался в многодетной семье — их было три брата.

Семья воспитала достойных сыновей Украины, хотя отцы-деды были из этнических россиян.

В Сергеевке Александра запомнили  спокойным, спортивным парнем. И многие жители села вспоминают, как он играл в футбол, а его отец стоял на воротах.

Александр создал такую ​​же, как у родителей, хорошую, добропорядочную семью, в которой без отца осталось трое детей – два сына и дочь.

Напомним, мы писали, как в Одесской области хоронили молодого командира.

Читайте также о потерях врага и ситуации на фронте по информации Генштаба ВСУ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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