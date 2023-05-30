На фронте погиб многодетный отец из Одесской области

Александр погиб 25 мая. Он служил в разведке. И в тот день пошел на задание первым и попал под яростный обстрел, рассказывают его сослуживцы.

С началом полномасштабного вторжения россии, Александр и его старший брат Сергей пошли освобождать страну от оккупантов. Оба были направлены под Бахмут, но по разные стороны города.

Александр воспитывался в многодетной семье — их было три брата.

Семья воспитала достойных сыновей Украины, хотя отцы-деды были из этнических россиян.

В Сергеевке Александра запомнили спокойным, спортивным парнем. И многие жители села вспоминают, как он играл в футбол, а его отец стоял на воротах.

Александр создал такую ​​же, как у родителей, хорошую, добропорядочную семью, в которой без отца осталось трое детей – два сына и дочь.

Напомним, мы писали, как в Одесской области хоронили молодого командира.

Читайте также о потерях врага и ситуации на фронте по информации Генштаба ВСУ.