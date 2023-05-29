В Одесской области всем поселком хоронили молодого командира (фото)

23 мая 2023 старший солдат Алексей Андреевич Комаров скончался в результате тяжелых ранений в Днепропетровской областной клинической больнице им. И. Мечникова. Парень служил Родине командиром второго десантно-штурмового отделения под Марьинкой. Об этом сообщили в пресс-службе Захарьевской громады Раздельнянского района.

В понедельник, 29 мая 2023 года, живым коридором с сине-желтыми флагами, преклонил колени и провожали жители Захарьевской громады Героя. Алексей Комаров погиб в возрасте 31 года, получив ранения на востоке страны.

В мае этого года старший солдат Алексей скончался в результате тяжелых ранений в Днепропетровской областной клинической больнице.

Мужчина родился 1 апреля 1992 года. После обучения во Фрунзовской школе поступил и учился в Славянском колледже Национального авиационного университета. С 2019 года служил в ВСУ по контракту.

Напомним, на востоке Украины погиб молодой отец пятерых детей из Одесской области.

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Фото: Захарьевская громада