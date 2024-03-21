Завершился матч Украина-Босния и Герцеговина: результат игры

Играя в гостях, наши футболисты проигрывали до 85 минуты. Но потом за пять минут смогли сравнять счет, а потом и забить победный гол.

У украинцев голы забили Роман Яремчук и Артем Довбик.

Это позволило сборной Украины продолжить выступление в финале плей-офф. Следующий матч украинцы сыграют против сборной Исландии в Германии 26 марта. Эта игра и определит, кто получит право сыграть на чемпионате Европы Евро-2024.

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