Матч Босния и Герцеговина – Украина: когда состоится и где смотреть

21 марта 2024 года состоится полуфинальный матч плей-офф отбора на чемпионат Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина.
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
«Сине-желтые» сыграют с балканцами на поле соперника – матч пройдет на арене «Билино Поле» в городе Зеница. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
В случае победы в этом поединке команда Сергея Реброва сыграет за выход на Евро-2024 против победителя пары Израиль – Исландия.
Финальная игра за путевку на Евро-2024 пройдет 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав».
Ранее сборная Украины заняла 3-е место в группе C (14 очков), а в финальную стадию пробились команды Англии (20) и Италии (14).
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Команда Боснии и Герцеговины в своей группе набрала 9 очков финишировала лишь 5-й, но отобралась в плей-офф благодаря выступлению в Лиге наций. Португалия (30) и Словакия (22) выполнили задачу выхода в финальную часть.
Отметим, что сборная Украины считается фаворитом стыкового матча с командой Боснии и Герцеговины в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года и, по мнению аналитиков, имеют больше шансов на успех.
В случае выхода в финальный турнир чемпионата Европы-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.
Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Онлайн трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина можно посмотреть 21 марта на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2024.
В частности, видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
Кроме того, трансляция будет доступна ЗДЕСЬ.