Матч Босния и Герцеговина – Украина: когда состоится и где смотреть

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

«Сине-желтые» сыграют с балканцами на поле соперника – матч пройдет на арене «Билино Поле» в городе Зеница. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В случае победы в этом поединке команда Сергея Реброва сыграет за выход на Евро-2024 против победителя пары Израиль – Исландия.

Финальная игра за путевку на Евро-2024 пройдет 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав».

Ранее сборная Украины заняла 3-е место в группе C (14 очков), а в финальную стадию пробились команды Англии (20) и Италии (14).

Команда Боснии и Герцеговины в своей группе набрала 9 очков финишировала лишь 5-й, но отобралась в плей-офф благодаря выступлению в Лиге наций. Португалия (30) и Словакия (22) выполнили задачу выхода в финальную часть.

Отметим, что сборная Украины считается фаворитом стыкового матча с командой Боснии и Герцеговины в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года и, по мнению аналитиков, имеют больше шансов на успех.

В случае выхода в финальный турнир чемпионата Европы-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина

Онлайн трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина можно посмотреть 21 марта на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2024.

В частности, видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

Кроме того, трансляция будет доступна ЗДЕСЬ.