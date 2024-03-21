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Завершився матч Україна-Боснія та Герцеговина: результат гри

Завершився матч Україна-Боснія та Герцеговина: результат гри

Збірна України з футболу обіграла Боснію та Герцеговину з рахунком 1:2 у півфіналі плей-офф відбору на Євро-2024.

Граючи в гостях, наші футболісти програвали до 85 хвилин. Але потім за п’ять хвилин змогли зрівняти рахунок і згодом забити переможний гол.

В українців голи забили Роман Яремчук та Артем Довбик.

Це дозволило збірній України продовжити виступ у фіналі плей-офф.

Наступний матч українці зіграють проти збірної Ісландії у Німеччині 26 березня. Ця гра і визначить хто отримає право зіграти на чемпіонаті Європи з футболу Євро-2024.

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