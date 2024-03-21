Завершився матч Україна-Боснія та Герцеговина: результат гри

Збірна України з футболу обіграла Боснію та Герцеговину з рахунком 1:2 у півфіналі плей-офф відбору на Євро-2024.
Граючи в гостях, наші футболісти програвали до 85 хвилин. Але потім за п’ять хвилин змогли зрівняти рахунок і згодом забити переможний гол.
В українців голи забили Роман Яремчук та Артем Довбик.
Це дозволило збірній України продовжити виступ у фіналі плей-офф.
Наступний матч українці зіграють проти збірної Ісландії у Німеччині 26 березня. Ця гра і визначить хто отримає право зіграти на чемпіонаті Європи з футболу Євро-2024.
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