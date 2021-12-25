Заснеженная Одесса: предновогодние улицы стали еще краше (фоторепортаж)

Одесса всегда прекрасна, но заснеженная особенно. Хотя бы потому, что снег для нашего города в последние годы — это редкость.
Фотокорреспондент «Одесской жизни» поспешил запечатлеть городские улицы и одесситов во время первого этой зимой настоящего снега.
И хотя не всем снегопад пришелся по душе, особенно много хлопот он доставил водителям, все же большинство одесситов радовались этим большим пушистым белым хлопьям, которые подарило нам небо.
Кто-то вышел прогуляться под снежком, другие любовались им из окон своих жилищ. Но то, что снег украшает Одессу – это факт. Недаром в известной песне Одессу сравнивают с прекрасной невестой.
Она действительно такая, особенно в снежной фате.
Еще один фоторепортаж о том, как жила Одесса в этот по-настоящему зимний день 24 декабря, можно посмотреть здесь: Декабрь по-одесски: заснеженный центр города (фоторепортаж).
Но только снегом зимние сюрпризы в этот день в городе не закончились. 24 декабря на проспекте Небесной сотни открыли еще один городской каток. Посмотреть фоторепортаж с его открытия можно по этой ссылке: На Таирова заработал новый ледовый каток (фото, видео)
Другие зимние фоторепортажи «Одесской жизни»:
- Одесса сияющая: как выглядит предновогодняя иллюминация в центре (фоторепортаж);
- Одесский Приморский бульвар приобретает новогодние черты;
- Новогодние витрины в центре Одессы: праздник на максималках (фоторепортаж).