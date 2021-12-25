Заснеженная Одесса: предновогодние улицы стали еще краше (фоторепортаж)

Одесса всегда прекрасна, но заснеженная особенно. Хотя бы потому, что снег для нашего города в последние годы — это редкость.

Фотокорреспондент «Одесской жизни» поспешил запечатлеть городские улицы и одесситов во время первого этой зимой настоящего снега.

И хотя не всем снегопад пришелся по душе, особенно много хлопот он доставил водителям, все же большинство одесситов радовались этим большим пушистым белым хлопьям, которые подарило нам небо.

Кто-то вышел прогуляться под снежком, другие любовались им из окон своих жилищ. Но то, что снег украшает Одессу – это факт. Недаром в известной песне Одессу сравнивают с прекрасной невестой.

Она действительно такая, особенно в снежной фате.

Еще один фоторепортаж о том, как жила Одесса в этот по-настоящему зимний день 24 декабря, можно посмотреть здесь: Декабрь по-одесски: заснеженный центр города (фоторепортаж).

Но только снегом зимние сюрпризы в этот день в городе не закончились. 24 декабря на проспекте Небесной сотни открыли еще один городской каток. Посмотреть фоторепортаж с его открытия можно по этой ссылке: На Таирова заработал новый ледовый каток (фото, видео)

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