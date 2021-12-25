Новости Одессы и Одесской области

Заснеженная Одесса: предновогодние улицы стали еще краше (фоторепортаж)

Заснеженная Одесса: предновогодние улицы стали еще краше (фоторепортаж)

Одесса всегда прекрасна, но заснеженная особенно. Хотя бы потому, что снег для нашего города в последние годы — это редкость.

Подписаться

Фотокорреспондент «Одесской жизни» поспешил запечатлеть городские улицы и одесситов во время первого этой зимой настоящего снега.

И хотя не всем снегопад пришелся по душе, особенно много хлопот он доставил водителям, все же большинство одесситов радовались этим большим пушистым белым хлопьям, которые подарило нам небо.

Кто-то вышел прогуляться под снежком, другие любовались им из окон своих жилищ. Но то, что снег украшает Одессу – это факт. Недаром в известной песне Одессу сравнивают с прекрасной невестой.

Она действительно такая, особенно в снежной фате.

Еще один фоторепортаж о том, как жила Одесса в этот по-настоящему зимний день 24 декабря, можно посмотреть здесь:  Декабрь по-одесски: заснеженный центр города (фоторепортаж).

Но только снегом зимние сюрпризы в этот день в городе не закончились. 24 декабря на проспекте Небесной сотни открыли еще один городской каток. Посмотреть фоторепортаж с его открытия можно по этой ссылке:  На Таирова заработал новый ледовый каток (фото, видео)

Другие зимние фоторепортажи «Одесской жизни»:

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить