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Защитник Украины из Измаила получил смертельное ранение под Авдеевкой

Защитник Украины из Измаила получил смертельное ранение под Авдеевкой

Сегодня, 10 апреля, в Измаиле проводят в последний путь защитника Украины Сергея Леонидовича Колотенко. Главный сержант пехотного взвода воевал на Авдеевском направлении, где получил смертельное ранение.

Об этом сообщил Измаильский городской голова Андрей Абрамченко.

Сергей Леонидович родился в Татарбунарском районе, но с раннего детства рос в Измаиле, где получил образование, овладел профессией, а после срочной военной службы пришел работать в Украинское Дунайское пароходство. Жизнь была наполнена семейными хлопотами о сыне и дочери и мечтами о будущем.

Однако, с началом полномасштабного вторжения Сергей Леонидович вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и служил на Авдеевском направлении. Во время вывода части был госпитализирован, но, к сожалению, врачи не смогли спасти жизнь военного.

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Сергей Леонидович Колотенко будет похоронен на Аллее Славы на Новом кладбище. Прощание состоится в 10.00 на ул.Коцюбинского, 122.

Дело Сергея Леонидовича продолжает его сын, который как и отец защищает Украину.

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