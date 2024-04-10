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Захисник України з Ізмаїла отримав смертельне поранення під Авдіївкою

Захисник України з Ізмаїла отримав смертельне поранення під Авдіївкою

Сьогодні, 10 квітня, в Ізмаїлі проводжають в останню путь захисника України Сергія Леонідовича Колотенка. Головний сержант піхотного взводу воював на Авдіївському напрямку, де отримав смертельне поранення.

Про це повідомив Ізмаїльський міський голова Андрій Абрамченко.
Сергій Леонідович народився в Татарбунарському районі, але з раннього дитинства ріс в Ізмаїлі, де здобув освіту, опанував професію, а після строкової військової служби прийшов працювати в Українське Дунайське пароплавство. Життя було наповнене сімейними клопотами про сина й доньку та мріями про майбутнє.

Проте, з початком повномасштабного вторгнення Сергій Леонідович вступив до лав Збройних Сил України та служив на Авдіївському напрямку. Під час виведення частини був госпіталізований, але, на жаль, лікарі не змогли врятувати життя військового.

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Сергій Леонідович Колотенко буде похований на Алеї Слави на Новому кладовищі. Прощання відбудеться о 10.00 на вул.Коцюбинського, 122.

Справу Сергія Леонідовича продовжує його син, який як і батько захищає Україну.

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