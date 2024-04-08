Тренировал детей и олимпийцев: на фронте погиб одесский спортсмен

Об этом на свой странице в Facebook сообщила начальница управления физической культуры и спорта Одесской ОГА Валентина Кольчак.

Жизнь Валентина Дондикова оборвалась 6 апреля во время выполнения боевого задания.

Читайте также: Одесщина в трауре: война забрала троих Защитников, среди них — известный спортсмен

Валентин Дондиков тренировал национальную паралимпийскую сборную по пулевой стрельбе, а также юных одесских стрелков. Он был тренером-преподавателем высшей категории Одесской областной ДЮСШ.

В марте ему исполнился 41 год.

«Уходят лучшие, которые не прячутся за спинами и юбками. Герои не умирают», — написала Кольчак.

Ранее свою жизнь за независимость Украины отдал один из сильнейших людей Украины, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Билоконь.