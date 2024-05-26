Захисника з Одеської області нагороджено орденом «За мужність» посмертно

Макдональдс на передовій: історія поїздки волонтерів до бійців на фронт Ми вже розповідали про Лану Яр — тендітну жінку волонтера та командира добровольчого об’єднання патронатного супроводу «Соул». Один з обов’язків її патронатної служби — це психологічна, соціальна та гуманітарна допомога військовим, особливо на передовій позиції. Розповідаємо про тих, хто сьогодні стоїть у строю. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна очима снайпера: «постріл — це останнє, що ти будеш робити» Сергій служить в одній зі штурмових бригад гвардії наступу на Бахмутському напрямку. Колись він був правоохоронцем і захоплювався страйкболом, а зараз — професійний снайпер, від чиїх дій на фронті багато в чому залежить вдала атака і знищення окупантів. До Дня героїв «Одеське життя» розпитало Сергія про те, хто такі снайпери в сучасній війні та яку важливу роботу вони виконують. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ