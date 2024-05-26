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Захисника з Одеської області нагороджено орденом «За мужність» посмертно

Захисника з Одеської області нагороджено орденом «За мужність» посмертно

Захисника України з Одеської області, військовослужбовця 14-ї радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького Повітряних Сил ЗСУ Анатолія Діденка відповідно до Указу Президента України нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Про це повідомили у Кілійській міській територіальній громаді.

Анатолій Діденко загинув 19 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Кринки, Херсонської області. 27 вересня того року йому виповнилося 30 років.

Загиблий боєць Анатолій Діденко

Високу державну нагороду вручив матері загиблого захисника голова Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіон Абашев разом із Кілійським міським головою В’ячеславом Чернявським.

Анатолій Діденко, посмертна нагорода

Мама загиблого Героя отримує його нагороду

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«Світла пам’ять всім, хто віддав своє життя за нашу свободу. Герої не вмирають.
Щира вдячність глибока пошана, вічна пам’ять кожному військовому, який загинув за незалежність нашої країни. Їхні імена назавжди залишаться у нашій пам`яті, а згодом будуть викарбувані на сторінках історії України.
Вони стали справжніми воїнами світла, які боролися за найвищі цінності – свободу та справедливість.
Вічна пам’ять Герою!»,

– йдеться у повідомленні громади.

Раніше в Кілійській громаді попрощалися з військовослужбовцем Романом Чумаченком, який загинув під час бойового виїзду на території Миколаївської області.

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