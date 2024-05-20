В Килийской громаде объявили траур по погибшему в Николаевской области военнослужащему

Сегодня, 20 мая, в Килийской громаде траур — местные жители простились с 55-летним военнослужащим Романом Чумаченко, который погиб во время боевого выезда на территории Николаевской области три дня назад.
Об этом сообщили в Килийской громаде.
Сержант по материальному обеспечению Чумаченко Роман Иванович погиб 17 мая 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта с. Солончаки, Николаевской области.
Утром гроб с погибшим провезли вдоль коридора почета, который образовали жители города Килия. На коленях земляка встречало и родное село — Шевченково. Там воина и похоронили.
В гражданской жизни Роман Чумаченко занимался строительством и очень любил футбол — представлял сельскую команду.
На военную службу был призван в октябре 2022 года. За несколько дней до гибели Роман находился в отпуске,много общался с родными и близкими, как будто что-то чувствовал.
У погибшего остались жена, трое детей.
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