В Килийской громаде объявили траур по погибшему в Николаевской области военнослужащему

Об этом сообщили в Килийской громаде.

Сержант по материальному обеспечению Чумаченко Роман Иванович погиб 17 мая 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта с. Солончаки, Николаевской области.

Утром гроб с погибшим провезли вдоль коридора почета, который образовали жители города Килия. На коленях земляка встречало и родное село — Шевченково. Там воина и похоронили.

В гражданской жизни Роман Чумаченко занимался строительством и очень любил футбол — представлял сельскую команду.

На военную службу был призван в октябре 2022 года. За несколько дней до гибели Роман находился в отпуске,много общался с родными и близкими, как будто что-то чувствовал.

У погибшего остались жена, трое детей.

Читайте также: В Одессе простились с молодым спасателем, который погиб от повторного удара 15 марта