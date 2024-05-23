Молодой защитник из Одесской области погиб на горячем направлении фронта

Россия ударила 15 ракетами по Харькову: много погибших и раненных В четверг, 23 мая, российские войска нанесли около 15 ударов по гражданской инфраструктуре Харькова и области. По состоянию на сейчас уже известно о семи погибших, 17 человек получили ранения. ПОДРОБНЕЕ

Пограничник из Одесской области получил почетную награду от президента За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, пограничник из Измаила с позывным «Малый» награжден медалью «За воинскую службу Украине». Воин сдержал врага со своим подразделением, чтобы обеспечить эвакуацию раненых. ПОДРОБНЕЕ

Война глазами снайпера: «выстрел – это последнее, что ты будешь делать» Сергей служит в одной из штурмовых бригад гвардии наступления на Бахмутском направлении. Когда-то он был правоохранителем и увлекался страйкболом, а сейчас — профессиональный снайпер, от чьих действий на фронте во многом зависит удачная атака и уничтожение оккупантов. Ко Дню героев «Одесская жизнь» расспросила Сергея о том, кто такие снайперы в современной войне и каую важную работу они выполняют. ПОДРОБНЕЕ

День морской пехоты Украины: история войск и героизм в полномасштабной войне Сегодня, 23 мая, украинские морские пехотинцы отмечают свой профессиональный праздник. Морпехи вместе с другими подразделениями украинской армии героически защищают Украину от российских захватчиков, борясь за право на свободу и мирную жизнь. ПОДРОБНЕЕ