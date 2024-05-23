Новости Одессы и Одесской области

Молодой защитник из Одесской области погиб на горячем направлении фронта

Молодой защитник из Одесской области погиб на горячем направлении фронта

Война забрала еще одну молодую жизнь — в бою на Покровском направлении погиб защитник из Белгород-Днестровского района Николай Лупашко.

Об этом сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровской РВА.

Солдат Николай Лупашко из села Новая Царичанка погиб 19 мая 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новопокровское Донецкой области.

32-летний воин получил ранения несовместимые с жизнью.

Николай Лупашко

«Он верой и правдой боролся с оккупантом за нашу Украину, за независимость нашего государства, за жизнь и будущее каждого украинца, однако не удалось сохранить свое…
Словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери, ведь смерть родного человека — большое испытание. В этот горький момент искренне разделяем горе родных Героя», — отметили в Белгород-Днестровском РВА.

По теме: Двое защитников из Одесской области возвращаются домой «на щите»

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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