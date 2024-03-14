Защитник из Любашевской громады погиб в бою на Луганщине

Об этом сообщили на странице громады в Facebook со ссылкой на официальные данные Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Военнослужащий отделения зенитного ракетного взвода и аэромобильного батальона одной из воинских частей ВСУ, солдат Руслан Шлапак погиб во время выполнения боевого задания 11 марта 2024 года. Ему было 22 года.

«От имени всей Любашевской общины выражаем искренние соболезнования родным и близким! Никакими словами не унять жгучую боль потери и не залечить раны в душе»,

– говорится в сообщении.

О дате и времени прощания с Героем будет сообщено дополнительно.

Напомним, 12 марта в Южном простились с защитником Дмитрием Великодним, а жители Татарбунар получили трагическое известие о гибели земляка Максима Федорова.

В тот же день в Арцизской громаде провели в последний путь погибшего на фронте бойца Дениса Катела.