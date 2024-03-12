Новости Одессы и Одесской области

Одеская область в трауре: на фронте погибли защитники из Южного и Татарбунар

Одеская область в трауре: на фронте погибли защитники из Южного и Татарбунар

Сегодня, 12 марта, в трауре две громады Одесской области. В Южном простились с Дмитрием Великодним. Он стал 49-ым южанином, отдавшим свою жизнь в боях за Украину. А жители Татарбунар получили трагическое известие о гибели земляка Максима Федорова, брат которого погиб месяц назад.

В Южном в последний путь провели 45-летнего земляка Дмитрия Великодного.

Как сообщили в Южненском горсовете, Дмитрий Великодный был сапером разминирования центра разминирования и ликвидации последствий и погиб 7 марта во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Курахово Донецкой области.

Читайте также: И снова больно: на фронте погиб отец четверых детей из Беляевки

Церемония прощания состоялась возле памятника Защитникам Отечества на площади Победы. Провести Дмитрия в последний путь пришли родные, близкие, знакомые, побратимы, жители громады, представители Южненского городского совета и исполнительного комитета.

С прощальным словом выступил Южненский городской голова Владимир Новацкий:

Хочу выразить соболезнования родным, близким, друзьям павшего. Сегодня приспущены флаги, в громаде траур, запрещены все развлекательные мероприятия. Мы прощаемся с 49-ым воином из нашей громады. 27 человек пропали без вести. Мы надеемся, что они вернутся в свои дома в родной город. Сегодня задача нашего государства, местной власти сделать все возможное, чтобы эти Герои вошли в историю навсегда. Сейчас сотни тысяч военных борется на передовой за каждый сантиметр нашей земли. Я уверен, что благодаря таким воинам Победа будет за нами. Вечная память Дмитрию! Слава Украине!

Татарбунарская громада снова в трауре. Во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий погиб житель города Татарбунары, военнослужащий ВСУ Максим Федоров.

«Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким. Это большая потеря для всей Татарбунарской общины и Украины. С большой скорбью разделяем боль утраты. Вечная память погибшему воину Максиму. Герои не умирают!», — выразили свои соболезнования в городском совете Татарбунар.

Жители города сообщают, что Максим Федоров — двоюродный брат военнослужащего ВСУ Александра Зинченко, который погиб на фронте в конце января.

О времени и месте прощания с Героем будет сообщено позже.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua