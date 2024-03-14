Захисник із Любашівської громади загинув у бою на Луганщині

Про це повідомили на сторінці громади у Facebook із посиланням на офіційні дані Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Військовослужбовець відділення зенітного ракетного взводу та аеромобільного батальйону однієї з військових частин ЗСУ солдат Руслан Шлапак загинув під час виконання бойового завдання 11 березня 2024 року. Йому було 22 роки.

«Від імені всієї Любашівської громади висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким! Жодними словами не вгамувати пекучий біль втрати та не загоїти рани в душі»,

– йдеться у повідомленні.

Про дату та час прощання з Героєм буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, 12 березня у Южному попрощалися із захисником Дмитром Великоднім, а жителі Татарбунар отримали трагічну звістку про загибель земляка Максима Федорова.

Того ж дня в Арцизькій громаді провели в останній день. шлях загиблого на фронті бійця Дениса Катела.