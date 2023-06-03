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Защищая Украину, погиб наводчик из Одесской области

Защищая Украину, погиб наводчик из Одесской области

Защищая родную страну от российских захватчиков, погиб наводчик аэромобильного отделения аэромобильного взвода аэромобильной роты старший солдат, житель села Ларжанка на Одесчине 21-летний Даниил Николаев.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Сафьяновский сельский совет.

«Пусть доброе, светлое воспоминание о Герое Даниле навсегда останется в сердцах родных, друзей, собратьев, всех, кто его знал, любил и чтил, а Бог даст сил вам пережить эту непоправимую утрату. Низкий поклон и вечная память Герою!», – говорится в сообщении.

На фронте погиб житель Одесской области

О дате захоронения бойца в Сафьяновской громаде сообщат дополнительно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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