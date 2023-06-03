Защищая Украину, погиб наводчик из Одесской области

Защищая родную страну от российских захватчиков, погиб наводчик аэромобильного отделения аэромобильного взвода аэромобильной роты старший солдат, житель села Ларжанка на Одесчине 21-летний Даниил Николаев.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook Сафьяновский сельский совет.
«Пусть доброе, светлое воспоминание о Герое Даниле навсегда останется в сердцах родных, друзей, собратьев, всех, кто его знал, любил и чтил, а Бог даст сил вам пережить эту непоправимую утрату. Низкий поклон и вечная память Герою!», – говорится в сообщении.
О дате захоронения бойца в Сафьяновской громаде сообщат дополнительно.
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