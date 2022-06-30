«Запросил посадку на борту «москвы»: над островом Змеиным сбили вертолет рашистов

Сегодня вечером, 30 июня, в небе вблизи острова Змеиного в Одесской области сбили вражеский вертолет.

По официальной информации Оперативного командования «Юг», один из четырех вертолетов, предположительно Ка-52, вечером подлетавший к Змеиному, получил повреждение и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением.

«Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет запросил посадку на борту «москвы»,

– добавили в военном командовании.

Также сообщается, что сейчас Змеиный дымит, раздаются взрывы.

Окончательные результаты операции доразведываются.

Напомним, сегодня, 30 июня 2022 года, ВСУ прогнали рашистских оккупантов с острова Змеиного.

Читайте также:

Фото с Телеграм-канала «Оперативний ЗСУ»