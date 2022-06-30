«Запросил посадку на борту «москвы»: над островом Змеиным сбили вертолет рашистов

Сегодня вечером, 30 июня, в небе вблизи острова Змеиного в Одесской области сбили вражеский вертолет.
По официальной информации Оперативного командования «Юг», один из четырех вертолетов, предположительно Ка-52, вечером подлетавший к Змеиному, получил повреждение и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением.
«Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет запросил посадку на борту «москвы»,
– добавили в военном командовании.
Также сообщается, что сейчас Змеиный дымит, раздаются взрывы.
Окончательные результаты операции доразведываются.
Напомним, сегодня, 30 июня 2022 года, ВСУ прогнали рашистских оккупантов с острова Змеиного.
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Фото с Телеграм-канала «Оперативний ЗСУ»