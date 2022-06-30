Как ВСУ остров Змеиный у рашистов отбивали: опубликовано видео

Не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, российские оккупанты покинули остров Змеиный. Об этом сообщил у себя в Facebook главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Также Залужный опубликовал видео, на котором представлено, как ВСУ выбивают захватчиков со Змеиного.

«Благодарю защитников Одесщины, которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка нашей территории. Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы «Богдана», сыгравшей важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения. Благодарю всех, кто помогает защищать каждый метр украинской земли и верит в Вооруженные Силы Украины»,

– написал главнокомандующий ВСУ.

Ранее в Оперативном командовании «Юг» сообщили, что в течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров.

Между тем, в так называемом минобороны рф заявили, что российские военные покинули остров Змеиный якобы «в качестве шага доброй воли», дабы «не препятствовать усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины».

«После превращения в «200», они «вывели гарнизон»,

– прокомментировал данное заявление спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Фото: скриншот с видео с Facebook-страницы Валерия Залужного