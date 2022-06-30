Итоги 30 июня: по Одещине опять ударили ракетами, Змеиный освобожден от оккупантов

Сегодня враг нанес ракетный удар по области двумя ракетами. К счастью, пострадавших и разрушений нет. ВСУпрогнали оккупантов со Змеиного.

Об этом рассказал руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Благодаря мощной работе наших сил обороны, оккупанты потеряли большое число из техники и личного состава и, наконец, оставили остров Змеиный. Благодарю всех военных, кто защищает украинскую землю и сделал возможной нашу сегодняшнюю победу,

— сказал он в своем вечернем обращении.

Тем временем минобороны россии заявило, что вывело свои войска с острова Змеиный в качестве «жеста доброй воли» и с целью сбережения жизней своих военных.

И правда, горел этот жест доброй воли очень ярко. Отправив сюда своих солдат, вы сознательно отправили их на верную смерть. Если бы вы хотели сберечь их жизни, то никогда не пересекали бы украинскую границу. Поэтому сделайте ещё один «жест доброй воли», убирайтесь прочь из Украины,

— обратился Марченко к оккупантам.

Как оказалось, на прощание ВСУ, перед самым бегством оккупантов со Змеиного ВСУ еще и сбили российский военный вертолет К-52, который приблизился к острову. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

А спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал не терять голову от сегодняшнего успеха:

Выигран один из боев. Впереди – трудный путь. Выдохнули и идем дальше. Поле битвы – вся Украина. Работаем на Победу,

— сказал он.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что уцелевшие российские оккупанты, не выдержав огня ВСУ, сбежали с острова Змеиный.