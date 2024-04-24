Обмеження на консульські послуги за кордоном: як довго діятиме заборона і чи законно це

Напередодні Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо громадян України призовного віку.

Міністерство закордонних справ увечері 23 квітня опублікувало пояснення, в якому йдеться про те, що призупинення надання послуг чоловікам мобілізаційного віку в дипломатичних установах пов’язане з прийняттям Верховною Радою нового закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.

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Які послуги зараз недоступні для військовозобов’язаних українців за кордоном

Список питань, з якими чоловіки-українці віком від 18 до 60 років не можуть звертатися до консульств, у вівторок, 23 квітня, опублікували на сайті Міністерства закордонних справ України.

Недоступні такі послуги:

Оформлення та заміна закордонного паспорта, внесення даних про дітей до закордонного паспорта батьків;

Отримання чи відмова від громадянства;

Засвідчення документів та нотаріальні послуги;

Оформлення віз;

Обмін посвідчення водія;

Оформлення документів на проживання за кордоном;

Соціальні виплати;

Реєстрація актів громадянського стану (народження, реєстрація та розірвання шлюбу, реєстрація смерті, реєстрація зміни імені);

Постановка на консульський облік.

Пояснення МЗС щодо припинення послуг

Міністерство закордонних справ опублікувало роз’яснення щодо зупинення надання консульських послуг чоловікам призовного віку. Основне:

Надання таких послуг припиняється, доки інформаційно-комунікаційні системи МЗС не будуть змінені відповідно до закону про мобілізацію.

Після набуття чинності закону про мобілізацію 18 травня 2024 року «процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону».

Усі заяви про надання консульських послуг, подані до 23 квітня, будуть розглянуті та опрацьовані консульськими установами у повному обсязі, зокрема заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Хоча закон ще не набрав чинності, надання послуг припиняється, оскільки термін розгляду заяв може перевищити час, що залишився до набрання чинності законом.

Якщо чоловік призовного віку оновить дані в ТЦК, він матиме доступ до надання консульських послуг. Як саме можна буде оновити дані вирішується.

Чи законне розпорядження МЗС?

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки вважає розпорядження про зупинення надання консульських послуг для чоловіків за кордоном “напівзаконним” і хоче викликати представників МЗС для роз’яснення. Про це заявила член комітету Соломія Бобровська у середу, 24 квітня.

Зазначається, що при розгляді законопроекту про мобілізацію МЗС не надавало жодних поправок.

“Я думаю, що ми на найближчий комітет їх викличемо, щоб вони пояснили, що за обурення, про яке вони нас не попереджали”, – сказала Бобровська.

Вона вважає, що таке «напівзаконне» розпорядження має «сумнівний результат, адекватність та зміст». Оскільки після набрання чинності законом про мобілізацію 18 травня у чоловіків призовного віку має бути два місяці для оновлення військово-облікових даних. Обмеження на консульські послуги мали б бути запроваджені лише після цього терміну.

Нардеп додала, що основною метою змін у законодавстві було не заборонити консульські дії, а забезпечити українцям можливість стати на військовий облік, щоб побачити «спільний ресурс, який є в Україні та поза Україною».

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не надаватиме послуг своїм громадянам за кордоном, бо вони показали свою байдужість до питання виживання держави.