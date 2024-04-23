Военнообязанным украинцам за границей перестали выдавать документы: причины

О прекращении выдачи документов сегодня, 23 апреля, сообщили в самом «Документе». Там отметили, что «по техническим причинам приостановлено выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях».

Впрочем, документы перестали выдавать не всем. Исключением стали дети младше 12 лет – поскольку для них предусмотрена измененная процедура.

«Выдача паспортов возможна для детей младше 12 лет. В связи с отсутствием необходимости биометрической верификации», – отметили в «Документе».

Напомним, по новому закону о мобилизации получить за границей консульские услуги, оформить паспорт и загранпаспорт военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет смогут, только если они обновили свои военно-учетные данные.

Что говорят в МИД об отказе в выдаче документов

Накануне Министерство иностранных дел наказало руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста.

Об этом говорится в письме за подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги, которое обнародовали СМИ.

В письме говорится, что, начиная с 23 апреля, военнообязанным украинским мужчинам за границей прекращают оказывать консульские услуги:

«С учетом пунктов 6 и 16 части первой статьи 8 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины, с целью недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса военного учета территориальными центрами комплектование и социальная поддержка и наличие военно-учетных документов поручаю с 23.04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет».

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Украина не будет оказывать услуги своим гражданам за границей, потому что они показали свое безразличие к вопросу выживания государства.

«Как это выглядит сейчас: человек призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, — то так это не работает», — пишет Кулеба.

Отмечает, что обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации. А пребывание за границей «не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной».

Кулеба отметил, что вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях с приближением к вступлению в действие закона о мобилизации и после вступления в силу.