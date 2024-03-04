Заминировали «зерновой коридор» и обстреливали энергообъекты: названы имена российских военных преступников

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о вице-адмирале Сергее Пинчуке — начальнике штаба черноморского флота военно-морского флота вооруженных сил россии и генерал-майоре Олеге Пчеле — заместителе командующего дальней авиации воздушно-космических сил вооруженных сил россии. Оба чиновника отдавали преступные приказы на осуществление ракетных ударов по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

По данным следствия, Олег Пчела и Сергей Пинчук являются одними из организаторов массированных ракетных ударов по Украине с 10 октября 2022 года по январь 2023 года.

За это время оккупанты выпустили по объектам энергетической инфраструктуры Украины десятки крылатых ракет воздушного и морского базирования типа Х-101, 3М14 «Калибр» и сверхзвуковую ракету Х-22.

В результате вражеских атак погибло более 50 мирных жителей, еще более 110 — получили тяжелые ранения. Среди погибших и госпитализированных были малолетние дети.

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Установлено, что Сергей Пинчук также отдал приказ заминировать морской путь от Босфора до Одессы, чтобы заблокировать «зерновой коридор». Также этот российский адмирал лично командовал обстрелами припортовой инфраструктуры и прибрежных объектов агропромышленного комплекса Украины.

Таким образом рашисты надеялись сорвать экспорт украинской сельхозпродукции, а также уничтожить логистические центры ее перевозки и хранения.

На основании собранных доказательств российскому вице-адмиралу Сергею Пинчуку и генерал-майору Олегу Пчеле сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

«Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения обоих злоумышленников к ответственности за совершение других преступлений против нашего государства, — сообщили в СБУ.