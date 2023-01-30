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Военные преступления россиян в Одесской области: сколько зафиксировали эксперты?

Военные преступления россиян в Одесской области: сколько зафиксировали эксперты?

В течение 11-ти месяцев с начала полномасштабного вторжения россии в Украину эксперты Одесской областной организации ВОО «Комитет избирателей Украины» зафиксировали 331 эпизод военных преступлений, совершенных российскими военными в Одесской области.

Об этом сообщил глава общественной организации «Комитет избирателей Украины» Анатолий Бойко.

В частности, за исследуемый период в Одесской области было зафиксировано 46 эпизодов, связанных с человеческими потерями или нарушением прав среди гражданского населения.

Для Одесской области характерны эпизоды массовой гибели и ранения гражданских людей в жилых домах и других гражданских объектах в результате ракетных ударов. Наибольшими по количеству жертв среди гражданского населения остаются ракетные удары по курортному поселку Сергеевка и городу Одессе.

По данным, которые уже задокументированы в базе общественников, в Одесской области в результате преимущественно ракетных ударов было разрушено либо повреждено по меньшей мере 440 объектов гражданской инфраструктуры.

Больше всего от ракетных атак и обстрелов пострадали жилые дома – в настоящее время таковых зафиксировано 153.

Наибольшее количество эпизодов зафиксировано на территории Белгород-Днестровского района (89 эпизодов, причем 66 из них в поселке Затока), города Одессы (62 эпизода), Одесского района (86 эпизодов) и акватории Черного моря (70 эпизодов). Больше всего эпизодов международных преступлений, вероятно совершенных рф, произошло в июле (84 эпизода), мае (65 эпизодов) и июне (52 эпизода).

Военные преступления в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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