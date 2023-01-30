4 часа со светом – максимум, на который пока могут рассчитывать одесситы

Одесские энергетики круглосуточно работают над восстановление двух подстанций, снабжавших электроэнергией Одессу и пригороды. Но быстро восстановить их не удается.

Об этом сообщили в ДТЭК “Одесские электросети”.

Только 4 часа со светом в сутки

Пока идут ремонтные работы, энергетики прилагают все усилия, чтобы подавать свет в дома одесситов, хотя бы по четыре часа в сутки.

Напомним, что 26 января российские агрессоры нанесли ракетный удар по объектам энергетики в Одессе. Были разрушены две ключевые полстанции, снабжающие светом Одессу и пригороды.

Энергетики сообщают, что они уже пятые сутки восстанавливают техническую возможность передавать электроэнергию по региону. Но пока такая возможность отсутствует.

По состоянию на 30 января ситуация в энергосистеме Одесской области остается сложной. И самая критическая ситуация именно в г. Одесса и Одесском районе.

Причины сложной ситуации со светом в Одессе и Одесском районе

Причина 1: Разрушение объектов генерации

Разрушение ракетами объектов генерации электроэнергии в результате атак России. Поэтому существует дефицит мощности в объединенной энергосистеме страны. Чтобы не допустить коллапса, НЭК Укрэнерго каждый день предоставляет каждой области лимиты на потребление электроэнергии. Лимит в день, до 26 приходивший в ДТЭК “Одесские электросети” позволял планово отключать свет. Ночной лимит был слишком низок и поэтому заставлял применять экстренные отключения.

Причина 2: Разрушение подстанций

Разрушение ракетами подстанций, передающих электроэнергию в Одесской области. 26 января РФ разрушила ракетами сразу две подстанции и высоковольтные сети. Поэтому нет технической возможности передавать и распределять электроэнергию на Одессу и Одесский район.

На разрушенных подстанциях НЭК Укрэнерго все еще выполняют работы по расчистке завалов после попадания ракет. Судя по масштабу повреждений обеих подстанций, ремонтные работы будут длительными.

«Только после завершения ремонта высоковольтных подстанций НЭК сможет передавать электроэнергию от генерации, а ДТЭК дальше распределять ее распределительными сетями, питающими Одессу и Одесский район. Энергетики ДТЭК готовы предоставить коллегам из НЭК Укрэнерго всю необходимую помощь, чтобы как можно скорее восстановить разрушенные энергообъекты. Пока же ДТЭК делает все возможное, чтобы при дефиците инфраструктуры давать свет хотя бы 4 часа в сутки», — подчеркнул генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.

Для ощутимого улучшения ситуации в Одессе и Одесском районе необходимо провести ремонт на поврежденных 26 января подстанциях НЭК, закончить ремонты на подстанциях, поврежденных во время атак в декабре, а также увеличить генерацию электроэнергии. Комплекс этих действий позволит ДТЭК вернуться к графикам с более длительной подачей света.

Главная причина проблем со светом в Одессе — российские обстрелы

«Именно вражеские обстрелы и военная агрессия россии – первопричина всех проблем, которые мы переживаем. Они пытаются любым способом уничтожить нашу энергосистему, наш народ и нашу страну. Повреждения энергообъектов в других областях также негативно влияют на состояние нашего электроснабжения из-за дефицита лимитов, распределяемых между регионами. Для Одесщины ситуация каждый раз усложняется, когда под ракетные удары попадают энергообъекты именно нашей области. Тогда к ограничениям потребления по лимитам прилагается еще и проблема технической невозможности физической передачи и распределение электроэнергии по региону», — отметил Антон Шалигайло, директор Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВД.

Напомним, ситуация в энергосистеме Украины в целом продолжает оставаться сложной. Энергетики всей страны продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы починить разрушенное врагом.

Ранее «Одесская Жизнь» уже сообщала, что электроэнергия для Одессы есть, но в город она не попадает.

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Фото иллюстративное, на нем разрушенная попаданием ракеты теплоэлектростанция