Новости Одессы и Одесской области

Заместитель председателя Одесской ОВА вышел из СИЗО

Заместитель председателя Одесской ОВА вышел из СИЗО

Заместитель руководителя Одесской областной военной администрации (ОВА) Игорь Ткачук, который еще в марте 2023 года был задержан правоохранителями по подозрению во взяточничестве, вышел из следственного изолятора, заплатив денежный залог. Об этом сообщает издание «Думская».

Как мы сообщали ранее, еще 6 марта 2023 года Службой безопасности Украины в Одесской области был задержан заместитель председателя ОВА Ткачук И.М.

Чиновник находился в СИЗО более 60 дней. 31 мая 2023 года следователь судья Печерского райсуда Киева ограничил срок досудебного расследования в этом производстве четырьмя месяцами, а также сократил сумму залога с десяти до 1 миллиона гривен. Такие деньги Игорь Ткачук смог найти и покинул следственный изолятор.

Отметим, что должность заместителя руководителя в Одесской областной ОВ Ткачук занял в октябре 2022 года и утверждал его в должности уже Максим Марченко, бівший глава Одесской ОВА. Но должность заместителя в облгосадминистрации он занимал и раньше в 2017-2018 годах.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе задержан вице-губернатор — Олег Муратов — и предоставляла комментарии Максима Марченко и Офиса президента.

Кстати, потом Олег Муратов вышел на свободу под миллионный залог. И даже пытался через суд снова восстановиться на госслужбе, с которой его уволили. Но безуспешно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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