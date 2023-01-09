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Подозреваемый в коррупции заместитель Марченко вышел из СИЗО

Подозреваемый в коррупции заместитель Марченко вышел из СИЗО

Олег Муратов, заместитель главы Одесской областной военной администрации, вышел из следственного изолятора. За него внесли залог более трех миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Сумма залога составила 3 миллиона 200 тысяч 800 гривен. При этом в прокуратуре отметили, что сегодня, 9 января, состоится заседание суда, на котором облпрокуратура будет добиваться отстранение Муратова от должности заместителя председателя Одесской областной военной администрации.

Служба безопасности Украины задержала зама руководителя Одесской ОВА Муратова за то, что тот за 35 тысяч долларов предлагал освободить подчиненного от уголовного наказания.

Подробнее об этом читайте в материале “Одесской Жизни”: В Одессе задержан вице-губернатор: комментарии Максима Марченко и Офиса президента.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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