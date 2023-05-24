Новости Одессы и Одесской области

Заменить водительское удостоверение можно не выходя из дома: как это сделать (видео)

Заменить водительское удостоверение можно не выходя из дома: как это сделать (видео)

Украинцам разрешили через приложение «Дія» заменить водительское удостоверение. Услуга доступна для некоторых категорий водителей.

Заменить или восстановить водительское удостоверение через «Дію» смогут:

  • водители-новички, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения;
  • те, кто потерял или повредил документ;
  • те, кто сменил фамилию или просто хочет избавиться от пластикового документа и пользоваться цифровым.

Алгоритм действий прост: подаете заявление в приложении, а затем забираете удостоверение в сервисном центре МВД.

Но в Министерстве цифровой трансформации подчеркивают, что оплата услуги должна быть осуществлена ​​в течение 10 минут, иначе заявление аннулируется.

После получения цифрового удостоверения можно отказаться от пластикового документа.

К слову, мы первыми в мире приравняли пластиковое водительское удостоверение к электронному.

Напомним, что через приложение «Дія» можно получать различные виды услуг: оформление пенсии, просмотр национальных телеканалов и радио или принять участие в различных голосованиях.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить