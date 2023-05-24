Заменить водительское удостоверение можно не выходя из дома: как это сделать (видео)

Украинцам разрешили через приложение «Дія» заменить водительское удостоверение. Услуга доступна для некоторых категорий водителей.
Заменить или восстановить водительское удостоверение через «Дію» смогут:
- водители-новички, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения;
- те, кто потерял или повредил документ;
- те, кто сменил фамилию или просто хочет избавиться от пластикового документа и пользоваться цифровым.
Алгоритм действий прост: подаете заявление в приложении, а затем забираете удостоверение в сервисном центре МВД.
Но в Министерстве цифровой трансформации подчеркивают, что оплата услуги должна быть осуществлена в течение 10 минут, иначе заявление аннулируется.
После получения цифрового удостоверения можно отказаться от пластикового документа.
К слову, мы первыми в мире приравняли пластиковое водительское удостоверение к электронному.
Напомним, что через приложение «Дія» можно получать различные виды услуг: оформление пенсии, просмотр национальных телеканалов и радио или принять участие в различных голосованиях.
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