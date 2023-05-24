Заменить водительское удостоверение можно не выходя из дома: как это сделать (видео)

Одесский таксист сбил насмерть собаку без лапы, а после извинился (видео) В Одессе совершен уже второй за неделю наезд на бездомную собаку. На этот раз на камерах видеонаблюдения «засветился» таксист, который сбил животное на территории ЖК «Чудо-город» и тут же скрылся, не оказав животному никакой помощи. Позже стало известно, что собака Чапа не выжила. ПОДРОБНЕЕ

Таксисты бывают разные: все разновидности в одной статье 22 марта отмечают свой праздник люди особой профессии и особого взгляда на мир — таксисты. Те, кто ежедневно держат в руках тысячи судеб, стремительно мча нас на свидания, в роддома и на вокзалы (необязательно в таком порядке). Те, у кого есть мнение буквально обо всём на свете… ПОДРОБНЕЕ