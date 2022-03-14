В приложении «Дія» запустили радио: там транслируют новости без фэйков

В приложении «Дія» запустили радио. Теперь везде, где есть интернет, можно слушать правдивые новости из Украины.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Теперь вместе с Дія.TV, где вы можете смотреть марафон с новостями, вам стало доступно и радио, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают», — написал министр.

Как пользоваться «Дія.Радіо»?

Зайдите в «Дію» и нажмите «Послуги». Выберите «Дія.Радіо».

Радио удобно тем, что работает даже с медленным интернетом, в отличии от телевидения Дія.ТБ.