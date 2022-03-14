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В приложении «Дія» запустили радио: там транслируют новости без фэйков

В приложении «Дія» запустили радио: там транслируют новости без фэйков

В приложении «Дія» запустили радио. Теперь везде, где есть интернет, можно слушать правдивые новости из Украины.

Рецепты

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Теперь вместе с Дія.TV, где вы можете смотреть марафон с новостями, вам стало доступно и радио, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают», — написал министр.

Как пользоваться «Дія.Радіо»?

  1. Зайдите в «Дію» и нажмите «Послуги».
  2. Выберите «Дія.Радіо».

Радио удобно тем, что работает даже с медленным интернетом, в отличии от телевидения Дія.ТБ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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