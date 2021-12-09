Инструкция «Одесской жизни»: как оформить пенсию через «Дію»

Министерство цифровой трансформации Украины запустило новые услуги на портале «Дія». Среди прочего теперь там можно оформить получение пенсии или сделать ее перерасчет. Что для этого нужно, разбиралась «Одесская жизнь».

Как оформить или пересчитать пенсию на портале «Дія»?

1 Необходимо авторизироваться на портале «Дія» (не путайте с мобильным приложением — там эта услуга пока недоступна). Это можно сделать через банк-ID или электронную подпись.

2 Далее следует зайти в раздел «Пенсии, льготы и помощь» (справа) и выбрать пункт с пенсиями.

3 Затем необходимо заполнить заявление. Часть информации автоматически подтянется из личного кабинета гражданина.

4 Само заявление сделано в виде анкеты, где следует отвечать на вопросы однозначно — «да» или «нет».

При заполнении нужно отметить также, о каком виде пенсии идет речь.

5 Также следует указать способ получения выплат — на банковскую карту или в отделении почты.

6 По результатам заполнения анкеты система формирует перечень документов, которые нужно подгрузить.

7 Когда заявление будет заполнено, а все необходимые документы прикреплены, нужно поставить электронную подпись (КЭП) и нажать кнопку «Отправить». Документы попадут на рассмотрение в Пенсионный фонд автоматически.

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Зачем это нужно?

Глава Минцифры уточнил, что это важный шаг не только для цифровизации страны, но и для безопасности граждан во время пандемии COVID-19.

— До сих пор, чтобы получить пенсию от государства, люди пожилого возраста были вынуждены ходить по государственным органам и стоять в очередях часами, подвергая себя опасности. Чтобы исправить ситуацию, мы запустили новую услугу на портале «Дія», — отметил Михаил Федоров.

Авторы новшества утверждают, что процесс максимально автоматизирован и что это доступно каждому. Нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправить заявку.

Решение принимается в течение 10 рабочих дней. Ответ или письмо о необходимости уточнения данных должны прийти на электронную почту.

Как получить справки ОК-5 и ОК-7?

Выписки из реестров в форме ОК-5 и ОК-7 — одни из самых востребованных справок в Украине. Ежегодно выдается 2,8 миллиона таких документов. Это справки о трудовом и страховом стаже. Их требуют при оформлении на работу, для назначения пенсии и при начислении больничных.

Теперь они также доступны на портале «Дія».

Нужно авторизироваться (см. выше пункт «Как получить или пересчитать пенсию на портале «Дія»), зайти в раздел «Справки и выписки» и выбрать необходимую справку. Заполнять заявления или подписывать что-нибудь КЭПом не нужно. Необходимо лишь указать период, за который нужна справка. Сформированная справка придет на электронную почту.

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