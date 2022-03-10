Как работает «Дія» в условиях военного времени

Украинцы, привыкшие пользоваться электронным сервисом государственных услуг «Дія», с начала войны обнаружили, что некоторые документы и услуги приложения недоступны. Разобраться в ситуации помогают специалисты на странице приложения в Facebook.

В министерстве цифровой трансформации объясняют недоступность отдельных сервисов «Дії» соображениями безопасности в период военного времени. Именно по этой причине – чтобы предотвратить утечку данных — в Украине отключены государственные реестры. Поэтому при переавторизации документы из «Дії» могут исчезнуть. Ведь сервис просто отражает данные госреестра. И потому документы в «Дії» на период военного положения необходимо дублировать бумажными аналогами. И всегда иметь их при себе. Хотя для прохождения блок-поста, уверяют в сервисе, подойдет любой документ либо его фото\ скан, подтверждающий личность.

На сегодняшний день в «Дії» доступны лишь сервисы, необходимые в военное время – «єПідтримка», помощь армии и «Дія» TV.

Средства с «єПідтримка» можно перевести на любую карту. Можно рассчитаться ей и за границей — ограничения на использование средств картой сняты.

А вот 1000 гривен за вакцинацию через «єПідтримку» получить на сегодняшний день невозможно. С 26 февраля 2022 года Минэкономики приостановило выплату средств за вакцинацию.

Многие украинцы, оказавшись тяжелом материальном положении из-за войны, подали через «Дію» заявку на 6500 гривен, обещанные ФОПам, зарегистрированным в регионах, где ведутся военные действия. Для этого приложение многим пришлось обновить. В результате – в «Дії» исчезли, практически, все документы. Люди лишились паспортов, прав, COVID-сертификатов, без которых эвакуировавшимся в Европу существовать там, мягко говоря, проблематично.

К тому же, в условиях военного времени невозможно сгенерировать в приложение COVID-сертификат, техпаспотр, свидетельство о рождении ребенка и прочие документы. Если же в результате переавторизации сертификат о вакцинации исчез, в «Дії» советуют обратиться к семейному врачу и у него получить Международное свидетельство о вакцинации. Но, если же изначально COVID-сертификат был сгенерирован на портале, можно авторизоваться там через КЭП (квалифицированную электронную подпись) и загрузить его из раздела «Полученные документы». И некоторым пользователям, хотя и не сразу, это удавалось.

Вместе с тем, многие пользователи жалуются на то, что зайти на «Дію» через «Ощадбанк», практически, невозможно. И специалисты сервиса пообещали в ближайшее время решить эту проблему.

На сегодняшний день немало украинцев негодует на некачественную работу сервиса. К тому же, связаться с менеджером в самом приложении невозможно. Правда, на своей странице в Facebook специалисты стараются ответить на все вопросы пользователей. И, то же время, подчеркивают, что у них нет возможности влиять и изменять решения, находящиеся в компетенции фонда.

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