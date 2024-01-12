Что происходит в армии с теми, кого принудительно мобилизовали

Об этом Евгений Дикий написал на своей facebook-странице.

По мнению Дикого, мужчины, которых представители ТЦК вылавливают на улицах и общественном транспорте, будут плохими солдатами. У них ведь низкая мотивация. Также они склонны к бегству и дезертирству.

Но он объясняет и другую сторону мобилизации. Каждый доброволец на фронте хочет стоять против врага рядом с таким же мотивированным военным. Но такого выбора у Украины уже нет, подчеркнул эксперт.

Дикий подчеркнул, что количество добровольцев всегда меньше в любой стране. И это нормально. Но законы войны требуют своего – против мобилизованной массы приходится выставлять такую ​​же мобилизованную массу.

То есть без тех, кого государство мобилизует недобровольно, мы просто физически не продержимся, —

уточнил бывший комбат.

Но война меняет людей и у принудительно мобилизованных тоже возникает мотивация. Часто мужчины, попавшие на фронт против воли, становятся хорошими воинами, заметил Дикий.

Не стоит считать, что каждый, кто не стремился к армии и на фронт – обязательно дерьмо, трус, и главное, что это неизлечимо. Не хотеть на войну – это вообще нормально. И бояться смерти и других неудобств в армии – так же нормально, —

объяснил военный эксперт.

Также он рассказал, что мужчина, которого принудительно отправили воевать, прибывает на фронт подавленным и растерянным. Но на войне жизнь проходит по другому и отличается от всего опыта, приобретенного ранее. И уже в новой жизни на фронте мужчины строят другие приоритеты важного и второстепенного.

Страх опозориться перед друзьями в окопе становится экзистенциальным, и мотивирует в моменты слабости.

делится Дикий.

По словам дикого, война — это та кузница, которая выковывает защитников из разных людей.

Есть и страшная военная реальность, когда уклонисты становятся дезертирами, кто спивается, кто совершает суицид. Но и от этой реальности на войне не уйти, говорит военный.

Но первый путь, из принудительно мобилизованного труса в рыцари-защитники, проходят гораздо больше бойцов, и именно его следует считать типичным, –

подытожил Евгений Дикий.

Ранее глава Одесского областного ТЦК Александр Охрименко прокомментировал инциденты с раздачей повесток в маршрутках и спортзалах. Он подчеркнул, что его подчиненные не нарушают действующее законодательство.