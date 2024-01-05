Новости Одессы и Одесской области

Депутат, требовавшая отставки Залужного, лишилась должности

Депутат, требовавшая отставки Залужного, лишилась должности

Народную депутатку от партии «Слуга народа» сегодня, 5 января, рекомендовали освободить от должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности. Правда, членом комитета она останется.

Об этом сообщили народные депутаты и сама Марьяна Безуглая.

Решение об увольнении в Комитете по безопасности, обороне и разведке поддержали единогласно. После этого решение должно поддержать более 226 народных избранников.

Народный депутат от партии «Батькивщина» Вадим Ивченко сообщил на своей facebook-странице, что проголосовал «за» отстранение Безуглой от должности. , проголосовавший «за» рекомендацию уволить Безуглую.

На рекомендацию по своему увольнению отреагировала и сама Безуглая. Она подчеркнула, что отстранение от ее должности будет только после голосования в зале Верховной Рады.

Под сообщением Марьяны Безуглой много комментариев, но все они сводятся к тому, что украинцам нравится такая инициатива Комитета нацбезопасности.

Что стало причиной такой инициативы со стороны Комитета, пока неизвестно.

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Напомним, Марьяна Безуглая в конце ноября заявила, что со своей должности должен уйти Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Поскольку он не смог ответить на действия украинской армии в 2024 году. По ее словам, это стало проблемой при планировании бюджета на 2024 год.

Также Марьяна Безуглая одним из инициаторов изменения правил мобилизации. В частности, она считает, что на войну должны идти и женщины. Не подлежат мобилизации только беременные, считает Безуглая.

Но интересные законопроекты Безуглая выносила в Верховную Раду еще в начале войны. Один из них – уже во время полномасштабной войны, она зарегистрировала законопроект о «расстреле военных». В нем предлагалось разрешить командирам расстреливать военнослужащих за невыполнение приказов. Но в Раде такую ​​инициативу отозвали.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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