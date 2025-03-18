По информации газеты Нью-Йорк Таймс, перед этим советники президента Зеленского опасались, что Трамп может поддержать желания г-на Путина заполучить не оккупированные части Украины, возможно, включая критически важный порт Одесса.

Но даже если этого не случится, как пишет издание, администрация Трампа уже дала понять, что ожидает, что Россия будет контролировать земли, которые ее войска уже контролируют, примерно 20 процентов Украины.

О том, что Путин может потребовать себе Одессу, ранее никто официально не заявлял. Сам правитель России говорил о желании полностью заполучить оккупированные территории Украины плюс те территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, которые сейчас контролирует законная украинская власть.

Перед переговорами президент США Дональд Трамп заявил, что главной темой обсуждения с Путиным будут “земли и атомная электростанция”. Вероятно, он имел в виду не работающую сейчас Запорожскую атомную электростанцию, находящуюся сейчас на временно оккупированных украинских территориях, которую контролируют россияне.

Госсекретарь США Марк Рубио перед переговорами заявил, что они предполагает план А и план Б (не как альтернативы, а как последовательность). Сначала полное прекращение огня на всей линии боевого столкновения (план А). Потом — переговоры об условиях перемирия (план Б).

Отметим, в Украине призывают не доверять информации западных СМИ. В частности руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что сейчас “время медийного хайпа” и медиа склонны «фантазировать о переговорах» и выдавать это за инсайды, ссылаясь на анонимные источники.

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