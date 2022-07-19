Задержана группа «перевозчиков»: те переправляли военнообязанных в Приднестровье

Злоумышленники во время действия комендантского часа незаконно переправляли мужчин призывного возраста в непризнанную Приднестровскую республику.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Участники преступной группы подыскивали «клиентов», в дальнейшем отвозили их в частный дом одного из фигурантов, находящегося в нескольких десятках метров от государственной границы. К организации и функционированию трансфера причастны граждане Украины и непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Границу пересекали в ночное время. Туристов сопровождали до определенного места на границе, где их уже ждали граждане ПМР. Стоимость таких «услуг» составляла 3700 долларов США.

Трех участников организованной преступной группировки задержали в ночь с 17 на 18 июля во время незаконной переправки через государственную границу Украины трех человек. Еще одного фигуранта – по месту его проживания, накануне трансфера он как раз привез группу туристов. За свои услуги они должны были получить более 11000 долларов США.

После проведения обысков по местам жительства злоумышленников полицейские изъяли 20 000 долларов США, 2000 евро.

Все четыре участника преступной группы задержаны. Продолжается сбор улик для привлечения всех фигурантов к ответственности.

За незаконную переправку лиц через государственную границу злоумышленникам может грозить до 9 лет заключения.

Побный вид преступлений во время военного положения и мобилизации стал распространеннным. Только вчера «Одесская Жизнь» сообщала о задержании другой преступной группы «перевозчиков», переправлявших мужчин в Молдову.

Ранее мы писали, что полиция задержала организатора незаконного «трансфера» мужчин призывного возраста за границу. Стоила такая «услуга» 8500 долларов США.

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