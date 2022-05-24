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Одессит вывозил военнообязанных за границу

Одессит вывозил военнообязанных за границу

В Одессе полиция задержала организатора незаконного «трансфера» мужчин призывного возраста за границу. Стоила такая «услуга» 8500 долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как установили полицейские, организовал незаконную переправку мужчин, которым запрещено пересечение государственной границы во время действия военного положения, местный житель. Он занимался изготовлением фальшивых документов, предоставлявших лицам возможность уехать за границу. Стоимость такой услуги бизнесмен оценил в 8500 долларов США.

Оперативники и следователи разоблачили организатора сделки 23 мая. При задержании полицейские изъяли деньги.

Решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины действующим законодательством предусмотрена ответственность — лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

задержание

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, кто из мужчин – граждан Украины – может выехать за границу во время войны.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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