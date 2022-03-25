Кто из мужчин – граждан Украины – может выехать за границу во время войны?

Во время войны, которая идет в Украине, согласно закону о мобилизации, взрослым мужчинам от 18 до 60 лет запрещено пересекать границу страны. Однако есть некоторые исключения.
Выехать за границу во время военного положения могут мужчины:
- те, кто имеет удостоверение об отсрочке от призыва и документ о зачислении на специальный военный учет;
- те, кто имеет заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе;
- те, кто содержит трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- те, кто самостоятельно воспитывает ребенка или детей в возрасте до 18 лет;
- те, кто содержит ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы, до 23 лет;
- те, кто заняты постоянным уходом за нуждающимися, если нет других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
- те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО;
- те, кто имеет I или II группу инвалидности при наличии удостоверения или справки медико-социальной экспертизы, пенсионного удостоверения, удостоверения назначения социальной помощи;
- усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты, или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- те, у кого есть двое детей и беременная жена, при этом беременность должна быть подтверждена справкой, а срок должен быть более 35 недель.
Читайте также: На какие выплаты могут рассчитывать украинские беженцы за границей?
Автор фото: Константин Либеров