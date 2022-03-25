Кто из мужчин – граждан Украины – может выехать за границу во время войны?

СБУ — 30 лет: интересные факты из истории секретной службы 25 марта Служба безопасности Украины (СБУ) отмечает юбилей — ей исполняется 30 лет! Редакция «Одесской жизни» поздравляет Службу безопасности с юбилеем. От всего нашего коллектива и от имени мирных людей, мы желаем каждому нашему защитнику и специалисту крепкого здоровья, божьего благословения и только победы! Все будет Украина! ПОДРОБНЕЕ

На какие выплаты могут рассчитывать украинские беженцы за границей? С начала войны многие украинцы были вынуждены искать убежище за рубежом. Большинство европейских стран не только принимают украинских беженцев, но и выплачивают им финансовую помощь. ПОДРОБНЕЕ