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Кто из мужчин – граждан Украины – может выехать за границу во время войны?

Кто из мужчин – граждан Украины – может выехать за границу во время войны?

Во время войны, которая идет в Украине, согласно закону о мобилизации, взрослым мужчинам от 18 до 60 лет запрещено пересекать границу страны. Однако есть некоторые исключения.

Рецепты

Выехать за границу во время военного положения могут мужчины:

  • те, кто имеет удостоверение об отсрочке от призыва и документ о зачислении на специальный военный учет;
  • те, кто имеет заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе;
  • те, кто содержит трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • те, кто самостоятельно воспитывает ребенка или детей в возрасте до 18 лет;
  • те, кто содержит ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы, до 23 лет;
  • те, кто заняты постоянным уходом за нуждающимися, если нет других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
  • те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО;
  • те, кто имеет I или II группу инвалидности при наличии удостоверения или справки медико-социальной экспертизы, пенсионного удостоверения, удостоверения назначения социальной помощи;
  • усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты, или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • те, у кого есть двое детей и беременная жена, при этом беременность должна быть подтверждена справкой, а срок должен быть более 35 недель.

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Автор фото: Константин Либеров

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Редакция ПРОФИЛЬ

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