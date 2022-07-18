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Поставили вывоз мужчин заграницу на поток: сколько стоил «билет»

Поставили вывоз мужчин заграницу на поток: сколько стоил «билет»

Разоблачена группа одесситов, которые нелегально переправляли военнообязанных лиц через границу.

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской Жизни».

За вознаграждение дельцы переправляли через государственную границу мужчин, которые хотели бежать из страны во время войны. Одесские правоохранители разоблачили и прекратили деятельность злоумышленников.

Преступным «туризмом» занимались трое одесситов. Схема работала так: 27-летний организатор группировки подыскивал желающих обойти мобилизацию и за деньги предлагал вывезти их в Румынию.

Организатор перевозил «нелегалов» к месту назначения вместе с двумя своими заговорщиками – 24-х и 44-х годов. «Турне», с услугой «обхода государственных пунктов пропуска» стоило клиентам 3000 долларов США.

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Во время передачи денег правоохранители при физической поддержке бойцов полиции особого назначения ГУНП в Одесской области задержали двух подельников. Деньги изъяты.

Теперь задержанных обвиняют ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до семи лет лишения свободы.

доллары

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что полиция задержала организатора незаконного «трансфера» мужчин призывного возраста за границу. Стоила такая «услуга» 8500 долларов США.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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