Юная девушка погибла в Одесской области: подозревают, что ее изнасиловали и убили

15-летняя Мишель Пиявчик пропала 21 января 2023 года. К сожалению, девушку нашли уже мертвой. На ее теле были видны следы насильственной смерти.
Сегодня об обнаружении тела пропавшей девушки сообщили в полиции Одесской области.
Об исчезновении несовершеннолетней жительницы Одесского района 30 января в полицию сообщила ее бабушка. Женщина отметила, что внучка еще 21 января ушла из дома и перестала выходить с ней на связь.
Была начата поисковая операция. Тело Мишель нашли 2 февраля в Березовском районе. На нем были явные следы насильственной смерти. В этот же день полиция установила и задержала подозреваемого.
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Больше подробностей в полиции обещают сообщить позже. Но в одесских пабликах появились показания очевидцев, которые предоставляют больше информации.
Один из жителей Рауховки, ставший свидетелем проведения следственных действий, на условиях анонимности, рассказал, что девушку изнасиловал и убил местный житель. Это молодой парень, тоже еще несовершеннолетний, ему 17 лет. Тело своей жертвы он спрятал возле железной дороги.
Ранее Одесская жизнь сообщала, что Николай Тарасов, убивший 11-летнюю Дашу Лукьяненко, проведет за решеткой 15 лет. Впоследсвии стало известно, что убийца бесследно исчез из тюрьмы.