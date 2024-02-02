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Юная девушка погибла в Одесской области: подозревают, что ее изнасиловали и убили

Юная девушка погибла в Одесской области: подозревают, что ее изнасиловали и убили

15-летняя Мишель Пиявчик пропала 21 января 2023 года. К сожалению, девушку нашли уже мертвой. На ее теле были видны следы насильственной смерти.

Сегодня об обнаружении тела пропавшей девушки сообщили в полиции Одесской области. 

Об исчезновении несовершеннолетней жительницы Одесского района 30 января в полицию сообщила ее бабушка. Женщина отметила, что внучка еще 21 января ушла из дома и перестала выходить с ней на связь.

Мішель Піявчик

15-летняя Мишель Пиявчик перестала выходить на связь с родными 21 января. Спустя две недели ее тело нашли спрятаннын в пгт Рауховка.

Была начата поисковая операция. Тело Мишель нашли 2 февраля в Березовском районе. На нем были явные следы насильственной смерти. В этот же день полиция установила и задержала подозреваемого. 

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Больше подробностей в полиции обещают сообщить позже. Но в одесских пабликах появились показания очевидцев, которые предоставляют больше информации.

Один из жителей Рауховки, ставший свидетелем проведения следственных действий,  на условиях анонимности, рассказал, что девушку изнасиловал и убил местный житель. Это молодой парень, тоже еще несовершеннолетний, ему 17 лет. Тело своей жертвы он спрятал возле железной дороги. 

полицейские на фоне рельсов

Тело девушки убийца Мишель Пиявчик спрятал возле железной дороги

Ранее Одесская жизнь сообщала, что Николай Тарасов, убивший 11-летнюю Дашу Лукьяненко, проведет за решеткой 15 лет. Впоследсвии стало известно, что убийца бесследно исчез из тюрьмы.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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