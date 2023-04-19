За восемь тысяч гривен грозит восемь лет тюрьмы

В Измаиле Одесской области злоумышленник с помощью монтировки сломал монитор терминала и вытянул из него деньги, которые ему были нужны для букмекерских ставок. Об этом сообщает сайт Главного управления Нацполиции в Одесской области.

На поиски правонарушителя полицейские потратили несколько дней. Они установили, что к преступлению причастен 52-летний местный житель, неоднократно судимый за имущественные преступления. Мужчина признал свою вину и вернул часть похищенных средств, которые он не успел проиграть.



Полицейские Измаильского райотдела полиции сообщили мужчине о краже, совершенной повторно в условиях военного положения. В связи с тем, что правонарушителя правоохранители квалифицируют как рецидивиста, ему по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

«По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей продолжительностью 60 суток», — сообщил следователь следственного отдела Измаильского райотдела полиции Алексей Ноговицын.



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