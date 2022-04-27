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Сотрудничал с рф: из Одессы выдворили криминального «авторитета»

Сотрудничал с рф: из Одессы выдворили криминального «авторитета»

Правоохранители Одесской области выставили из Одессы так называемого криминального «авторитета», имеющего связи с криминальными кругами в росии.

Об этом сообщает сегодня, 27 апреля 2022 года, департамент стратегических расследований Нацполиции.

Как отметили в полиции, в настоящее время сотрудники департамента совместно с теруправлением стратегических расследований в Одесской области проверяют представителей «криминалитета», которые могут влиять на обстановку в регионах, а также их возможное сотрудничество с врагом.

Так, накануне оперативники получили информацию о том, что в Одессе пребывает 34-летний уголовный «авторитет», близкий родственник «вора в законе» и имеющий связи с криминалитетом рф. 26 апреля полицейские выдворили гражданина за пределы Украины.

По информации источника «Думской», речь идет о гражданине Грузии Тристане Карелидзе 1988 года рождения. Его родственником является «вор в законе» Магало (Реваз Катамадзе).

Правоохранители решили отменить разрешение на иммиграцию Карелидзе в Украину. Его отправили в направлении молдавского участка украинской границы и выдворили через пункт пропуска «Староказачье».

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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