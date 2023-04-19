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В Одесской области водитель Mercedes влетел в частный дом и сбежал (фото)

В Одесской области водитель Mercedes влетел в частный дом и сбежал (фото)

Полицейские разоблачили виновника ДТП на Балтщине, который на личном автомобиле «Мерседес» протаранил забор и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает официальный сайт Нацполиции в Одесской области.

28-летний житель Балты Подольского района, несмотря на комендантский час, ночью ездил по городу и врезался в забор.
Полицейские задержали виновника ДТП, когда он вместе с товарищем нес с места инцидента отвалившиеся детали машины. Ранее он перегнал машину с места ДТП в свой гараж.

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По требованию полицейских пройти проверку на состояние алкогольного опьянения мужчина согласился, но предупредил, что после ДТП употребил алкогольный напиток. Проверка показала, что он был нетрезв.
На водителя составили админпротоколы за употребление алкоголя после ДТП, оставление места аварии, нарушение правил дорожного движения, что повлекло повреждение имущества.

«Ему грозит штраф до 34 тысяч гривен или административный арест на пятнадцать суток, с лишением права управления транспортными средствами в течение трех лет», — сообщил начальник отделения полиции №1 Подольского районного управления полиции Виталий Сауляк.

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Фото: официальный сайт Главного управления Нацполиции в Одесской области
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Редакция ПРОФИЛЬ

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